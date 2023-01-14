Eren Fazilet: Partimizin önereceği isim Kılıçdaroğlu

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, partisinin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Erdem, “CHP’nin tüzel kişiliğinin masaya tek önerisi, Kemal Kılıçdaroğlu’dur. CHP’nin önereceği isim konusunda, %100 mutabakat söz konusudur” dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Partide Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için yüzde yüz mutabakat olduğunu ifade eden Erdem, şu ifadeleri kullandı;

*Aday kim olacak? Buna altılı masa karar verecek. Elbette her parti masaya aday önerebilir.

CHP’nin tüzel kişiliğinin masaya tek önerisi, Kemal Kılıçdaroğlu’dur. CHP’nin önereceği isim konusunda, %100 mutabakat söz konusudur. Masadaki her parti aday önerebilir. Karar masanın.

*Biz sürekli kamuoyu yoklaması yaptırıyoruz. Hiçbir algı operasyonu, bizim tutumumuzu değiştirmez. Biz, dostlarımızla bir masa kurduk. Ortak adayı masa belirleyecek. Lakin ben, parti yöneticisi adına partim namına şunu söyleyebilirim; partimizin önereceği isim Kılıçdaroğlu’dur.

“ADAYLIĞI KONUSUNDA %100 MUTABAKAT VARDIR”

*Kamuoyunda, masada ve CHP’de kafa karışıklığı varmış gibi bir algı üretiliyor.

Kafası karışık olan Saray’dır. 2 Yıla yakın süre önce, ilk dile getiren kişilerden biri olarak söylüyorum; CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda %100 mutabakat vardır, heyecan vardır.

*Elbette son kararı alacak yegane merci; değerli Genel Başkanların bir arada memleketin refahı için buluştuğu altılı masadır. Masa, CHP’nin önerisi dahil, her görüşü ele alabilecektir. Bu hususta, CHP olarak irademiz açık, güvenimiz sonsuz, enerjimiz yüksektir. Kazanacağız.