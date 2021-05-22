Ergenekon kumpasçısı FETÖ’cü savcıya 5 yıl oturum verildi

Erzincan İliç İlçesi eski savcısı Bayram Bozkurt da tıpkı eski savcı Zekeriya Öz gibi Almanya’dan koruma aldı. 2009 yılında Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ve 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk’in aralarında olduğu Ergenekon Kumpas Davası’nda, “Efe” kod adıyla yalan ifade veren Bayram Bozkurt, Levent Öz adına düzenlenmiş sahte “Diplomatik pasaport” ile Almanya’ya girdi. Almanya, FETÖ’nün kumpasçı savcısına 5 yıl oturum ve 145 ülkede geçerli pasaport verdi.

Bozkurt’un, kaçak Ergenekon Savcısı Zekeriye Öz gibi 145 ülkeye gidebileceği mavi pasaport aldığı öğrenildi. Bozkurt’a, Türkiye’ye iade riski olan ülkelerin listesinin verildiği de belirtiliyor. CHP Avrupa Birlikleri de, oturum izninin iptali için yargıya başvuracaklarını belirtti. Bozkurt, Erzincan Ergenekonu davasında, gizli tanıktı. İlhan Cihaner, Saydıray Berk ve diğer 12 sanığı Ergenekon’cu olmakla suçladı. Hakkındaki rüşvet soruşturmasından kurtulamayacağını anlayınca, Ankara’da avukatlığa başladı. FETÖ’cü isimlerle avukatlık yaparken, 2011’deki HSYK seçimlerinden sonra estetik ameliyat yaptırıldı ve Hakan Aslan adı verildi.

“İŞKENCE GÖRDÜM” DEDİ

Almanya’dan sığınma isteyen FETÖ’cü savcının kırılan ayağını “İşkence gördüm” diye gösterdiği öğrenildi.