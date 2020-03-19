Ergin Ataman: ‘Fatih Terim’le de telefonda konuştuk…’

Euroleague’de ve ING Basketbol Süper Ligi’nin lideri Anadolu Efes’in Başantrenörü Ergin Ataman, erteleme kararını Haber Global’e değerlendirdi. Erteleme kararının çok doğru olduğunu belirten Ataman, “Kararı son derece olumlu değerlendiriyorum. Bakanlığımız, federasyon başkanlarımız ile yaptığı toplantıda, tüm sporcuların beklentisi olan bir karar aldı” dedi.

Ataman, “Sonuçta bir karar sadece sporcularımızın sağlığı açısından değil, tüm toplumun sağlığı, spor gibi popüler bir olayda herkese yön göstermesi açısından da isabetli oldu. Bu ortamda spor yapmak, kazanmak ya da kaybetmeyi düşünmek, insanların izlemesini beklemek mümkün değildi” diye konuştu.

Oyuncuları formda tutmak için program hazırlayacaklarını da kaydeden deneyimli koç bu konuda Fatih Terim’le fikir alışverişi yaptıklarını da belirtti. Ataman, “Teknik ekibimizle bu süreyi değerlendiriyoruz. 1 saat önce Fatih hocamızla da bir telefon görüşmesi yaptım, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Birkaç gün oyuncularımıza fiziksel çalışmalar yapmalarını tavsiye edeceğiz. Ortama karışmadan, açık havada yapmalarını söyleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Oyuncu 10 gün idman yapmazsa…’

“Belki biz de açık havada kondisyon çalışmaları yapacağız” diyen başarılı koç, “Bir oyuncu 10 gün idman yapmazsa, sıfırlanmış olur. 1 ay sonra maçların tekrar başlayacağını düşünürsek, sıfırlamamaya çalışacağız. Euroleague’in de bu konuda bir tavsiyesi olacak, oyuncularla ilgili bir antrenman planlaması yapmalarını bekliyoruz” dedi.

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