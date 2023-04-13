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13 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineErgün Atalay 700 binde fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmesinin detaylarını açıkladı!

Ergün Atalay 700 binde fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmesinin detaylarını açıkladı!

Alaturka Online
Alaturka Online

Ergün Atalay 700 binde fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmesinin detaylarını açıkladı!

Alaturka Online
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Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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