Erhan Usta her şeyi anlattı! Süleyman Soylu’yu Sedat Peker ile vurdu! “Ortalık lağım kokuyor!”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Erhan Usta ülkesi siyasetini gözler önüne serdi, her şeyi anlattı. Erhan Usta AKP'yi Sedat Peker videoları ile vurdu. Erhan Usta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da eleştirerek "Ortalık lağım kokuyor" ifadesini kullandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #erhanusta #sedatpeker #süleymansoylu #tbmm #meclistv #canlıyayın #tbmmgenelkurulu #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Erhan Usta her şeyi anlattı! Süleyman Soylu’yu Sedat Peker ile vurdu! “Ortalık...