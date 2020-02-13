Erik ten Hag, Hakim Ziyech’in gideceğini takımı açıkladı

Ajax menajeri Erik ten Hag, Faslı oyuncusu Hakim Ziyech’in sezon sonunda Chelsea’ye transfer olacağını açıkladı. Hollanda ekibinin teknik patronunun “Daha önce olmasını bekliyordum” dediği transfer için Premier Lig ekibi 45 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.

Ziyech’in sezon başında yeni sözleşme imzalamadan önce 25 milyon Pound’luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Oyuncusuyla yeni sözleşme imzalayan Ajax bu maddeyi kaldırırken, Chelsea’nin ara transfer döneminde yaptığı teklifi de reddetmişti.

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“VAY BE YİNE KALDI DİYORDUM”

Ajax Teknik Direktörü Ten Hag, Hollanda’nın Fox Sports kanalına verdiği demeçte, “Bir gün bu transfer olacağını bekliyorduk. Sezon sonuna kadar hala ona sahip olacağımız için mutluyuz” dedi.

Ziyech, Ajax ile çıktığı 159 maçta 48 gol attı, 82 asist yaptı. Takımının geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı final oynamasındaki büyük kahramanlardan olan Faslı oyuncu, 2016’da Twente’den 11 milyon Euro bedelle transfer edildi.