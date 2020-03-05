Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun erişim engeli kararına OdaTV’den açıklama yapıldı.
OdaTV’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
* 2007 yılında kurulan Odatv.com’a, BTK tarafından verilen idari tedbir kararı gereği erişim sağlanamamaktadır.
* Yayın hayatımızda ilk kez gerçekleşen bu duruma karşı hukuki haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı okurlarımıza duyururuz.
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