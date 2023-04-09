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9 Nisan 2023
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Erkan Baş: 35 gün sonra Tayyip Erdoğan fotoğraflarını tüm devlet dairelerinden söküp atacağız!

Alaturka Online
Alaturka Online

Erkan Baş: 35 gün sonra Tayyip Erdoğan fotoğraflarını tüm devlet dairelerinden söküp atacağız!

Alaturka Online
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