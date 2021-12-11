Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, açıklanan büyüme rakamları oranında asgari ücrete, emeklilere ve memurlara zam yapılmasını talep etti. Ekonomiyi Bakara suresi ile açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a yüklenen Baş, "Egemen Bağış'ın taktiğinin uyguluyor" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #erkanbaş #bakara #erdoğan
Anasayfa Alaturka Online Erkan Baş Bakara Suresi’ne atıf yapan Erdoğan’a ateş püskürdü! “Egemen Bağış’ın taktiği!”