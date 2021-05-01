Onur Şahin (Yurttaş TV Özel Haber) – 1 Mayıs işçi sınıfının Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs İşçi Bayramı) vesilesiyle Taksim Meydanında bir araya gelen Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri Erkan Baş, Barış Atay, HDP Milletvekili Musa Piroğlu ve Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezeoğlu AKP'ye meydan okudular. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #1mayıs #erkanbaş #barışatay #musapiroğlu #arzuçerkezoğlu #taksim #taksimmeydanı #tip #türkiyeişçipartisi #hdp #halklarındemokratikpartisi #disk #haberler #haber
Anasayfa Alaturka Online Erkan Baş, Barış Atay ve Musa Piroğlu Taksim Meydanında! AKP’ye meydan okudular!