Erkan Baş, Barış Atay ve Musa Piroğlu Taksim Meydanında! AKP’ye meydan okudular!

Yazan:
Alaturka Online
-



Onur Şahin (Yurttaş TV Özel Haber) – 1 Mayıs işçi sınıfının Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs İşçi Bayramı) vesilesiyle Taksim Meydanında bir araya gelen Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri Erkan Baş, Barış Atay, HDP Milletvekili Musa Piroğlu ve Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezeoğlu AKP'ye meydan okudular. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #1mayıs #erkanbaş #barışatay #musapiroğlu #arzuçerkezoğlu #taksim #taksimmeydanı #tip #türkiyeişçipartisi #hdp #halklarındemokratikpartisi #disk #haberler #haber

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?