Erkan Baş Barış Atay’ın Hatay’dan milletvekili adayı olmaktan neden vazgeçtiğini açıkladı!
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Erkan Baş Barış Atay’ın Hatay’dan milletvekili adayı olmaktan neden vazgeçtiğini açıkladı!
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