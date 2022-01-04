Erkan Baş “Biz size aşığız” diyen Erdoğan’a meydan okudu! “Utanmaz! Seni devireceğiz!”

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Mecliste yaptığı açıklamada halkın enflasyon-zam sarmalına sıkıştırıldığını, AKP’nin ise kaynakları yandaşlara dağıttığını söyleyerek “AKP iktidarı basbayağı bir Düyun-u Umumiye iktidarıdır” dedi. Baş, ayrıca “Bunların kurduğu düzen yıkılmalıdır. Hep birlikte mücadele edersek yıkılabilir, insanca hakça yaşayacağımız bir düzeni hep birlikte kurabiliriz” sözleriyle yurttaşlara çağrıda bulundu.

Erkan Baş erken seçim çağrısında bulundu.

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