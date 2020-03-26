Erkan Baş: Bu Açıklamayı Zorunlu Olarak Yapıyorum, Büyük Bir Felaketle Karşı Karşıyayız!

TİP Genel Başkanı Erkan Baş , Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları yönünde çağrılar yapıldığını anımsatarak, “İnsanlar evde ne yiyecek? Çocuklarına ne yedirecek ve nasıl yaşayacak?” ifadelerini kullandı.

Böylesi dönemlerde ülkeyi yönetenlerin görevlerini en iyi biçimde yerine getirmesinin talep edilmesi gerektiğini savunan Baş, “Bu sadece bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda büyük bir toplumsal, ekonomik krizle karşı karşıyayız. Birileri bu krizden fırsatlar, servetlerine servet katmaya, Tayyip Erdoğan’ın deyimiyle bu krizi, ‘neşelenerek’ atlatmaya çalışıyor. Diğer tarafta bu kriz sonucunda zaten zor olan hayatı iyice yaşanmaz hale gelen milyonlar var.” diye konuştu.

Erkan Bas;

Ekonomiye ilişkin “torba teklifin” TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından Genel Kurulun bugün toplanamamasını eleştiren Baş, şunları kaydetti:”15 dakikada 15 tane saraydan gelen ferman doğrudan yasa olarak geçti. Meclis bugün de aç-kapa yaptı. Yani fiilen TBMM çalışmalarına ara verdi. Kuşkusuz milletvekillerinin de sağlıkları önemli ve sağlıklarının korunması gerekiyor fakat şu anda işçiler inşaatta çalışırken, memurlar kamuda hizmet verirken, kuryeler sokakta vızır vızır çalışmak durumundayken, toplumun emeğiyle, alın teriyle yaşayan milyonlarca insanı mecburen işe gitmek zorundayken ‘Meclis çalışmasın’ demek kabul edilebilir bir şey değilir.”