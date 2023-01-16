Erkan Baş: Bu kabahat şebekesiyle hiçbir kural altında bir ortaya gelmeyeceğiz

AKP’nin Anayasa değişikliği teklifine ilişkin arayışlarını değerlendiren TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “Bu suç şebekesiyle hiçbir şart altında bir araya gelmeyeceğiz” dedi ve Anayasa değişikliği için önceliğin Erdoğan ve Saray iktidarını yenmek olduğunu söyledi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alevilerin eşit yurttaşlık talepleri dikkate alınmadan AKP tarafından torba kanun içerisinde cemevlerine ilişkin hazırlanan düzenleme Meclis’te kabul edilirken, TİP Genel Başkanı da geride kalan 20 yılı hatırlattı. Erdoğan’ın geçmiş yıllarda Alevi yurttaşları hedef aldığı açıklamalarını hatırlatan Baş, itirazlara destek verdi ve “Modern Yezidlerin bu çağını da kapatacağımıza söz veriyoruz” dedi.

AKP, Anayasa değişikliği düzenlemesi kapsamında muhalefet partilerini de ziyaret ederken; AKP’nin yaşadığı sıkışmışlığı aşmaya çalıştığı değerlendirmesinde bulunan Baş, “Bu suç şebekesiyle hiçbir şart altında bir araya gelmeyeceğiz” ifadesini kullandı. Türkiye’nin yeni bir Anayasa’ya ihtiyacı olduğunu kaydeden Baş, “Anayasa değişikliği için yapılması gereken ilk şey Saray Rejimi’ne son vermektir, AKP’yi yenmektir. Bizim gündemimiz budur ve nettir” diye konuştu.

“AKP’NİN YAZDIĞI OYUN”

Anayasa değişikliği kapsamında AKP’nin HDP’yi ziyaret etmesi üzerinden muhalefete karşı da eleştirilerini dile getiren Baş, “AKP’nin yazdığı oyunu, onun çizdiği sınırlarda oynamaya kalkanlar, günün sonunda AKP’nin kazanacağını görmelidirler” dedi. Muhalefet partilerine bir de çağrıda bulunan Baş; sendikalar, emek ve meslek örgütleri, kadın örgütleri, gençlik örgütleri ve çevre örgütleri ile görüşülmesi gerektiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun her hafta 20 bin uyuşturucu satıcısı yakalandığına ilişkin açıklamasını “itiraf” olarak değerlendiren TİP Genel Başkanı, “20 yıldır bu ülkeyi yönetenler, her ay 20 bin uyuşturucu satıcısı yakalamakla övünüyorlar” derken, “Aklımızla alay eden herkesle, Türkiye’yi bir uyuşturucu cehennemine çeviren bu iktidarla, bu memleketin çocuklarını uyuşturucu batağına düşüren sırma saçlı Suçişleri Bakanıyla hesaplaşacağız” ifadelerini kullandı.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın açıklamaları üzerinden kamuoyunda başlayan tartışmada söz edilen işçilerin mesai saatlerine de dikkat çeken Baş, çalışma saatleri ile Türkiye’de kölelik düzeni kurulduğunu söyledi. “İnsanca çalışma saati her yurttaşın hakkı” diyen Baş, partisinin bu konuda da değişim için mücadele edeceğini vurguladı.

Erkan Baş, AKP iktidarının Türkiye’de milyonlarca yoksul yarattığını belirten ve İran’daki rejim karşı protesto gösterilerinde mollaların sarıklarının düşürülmesine ilişkin görüntüleri hatırlatarak “Erdoğan ve yandaşları o görüntülere iyi baksınlar, halkın bir sabrı taştı mı sarıkları indirdiği gibi sarayları da indirir aşağıya” dedi.

42 işçinin hayatını kaybettiği Amasra Katliamı’ndaki ihmallere ilişkin ortaya çıkan son bilgilere de değinen TİP Genel Başkanı, katliamın hesabını sormak ve yeni katliamların önüne geçmek için mücadele edeceklerini kaydetti.

‘BU SUÇ ŞEBEKESİYLE HİÇBİR ŞART ALTINDA BİR ARAYA GELMEYECEĞİZ’

Erkan Baş’ın açıklamaları şöyle devam etti:

Saray Rejimi, yaşadığı sıkışmayı çeşitli vesilelerle açmaya çalışıyor, Anayasa değişikliği ve referandum tartışması da bunun bize göre yeni bir mecrası. Toplumu yine değerler üzerinden kutuplaştırmaya çalışıyorlar, bu kapsamda da bir dizi siyasi partiyi Meclis’te ziyaret etmişler. Buradan açıkça ifade edelim, tavrımız bir kez daha kayıtlara geçsin. Kendi iktidarından başka Saray’daki zatın çıkarlarından başka hiç ama hiçbir derdi olmayan bu suç şebekesiyle, ne Anayasa değişikliği ne referandum…. Hiçbir şart altında bir araya gelmeyeceğiz. Bunlarla neyin Anayasa’sını, hangi referandumu konuşacağız? Bu memleketin insanlarını yoksullukla, açlıkla, copla, gazla terbiye etmeye çalışan, kadına, gence, işçiye, hekime, LGBTİ+’lara düşman bu suç şebekesiyle neyin müzakeresini edeceğiz? Bu tartışma TİP açısından yok hükmündedir.

‘ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN ATILMASI GEREKEN İLK ADIM ERDOĞAN’IN İKTİDARINA, SARAY REJİMİ’NE SON VERMEKTİR’

Biz temel gündemin, ülkemizin temel gündeminin bir an önce Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak, gerçek bir kurtuluş ve kuruluş için halkın özgür ve mutlu yaşayacağı bir ülke için mücadeleden geçtiğine inanıyoruz ve bu konudaki kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye’ye yeni bir Anayasa gerekiyor mu? Kesinlikle gerekiyor ama bu Anayasa’nın yapılabilmesi için bir gerek şart var. Atılması gereken ilk adım var, atılması gereken ilk adım Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarına son vermektir. Anayasa değişikliği için yapılması gereken ilk şey Saray Rejimi’ne son vermektir, AKP’yi yenmektir. Bizim gündemimiz budur ve nettir. O yüzden bu memleketin tüm onurlu, eşit yurttaşlarıyla, inancı, etnik kökeni, cinsiyeti, cinsel yönelimi dolayısıyla ayrıştırmaya, düşmanlaştırmaya çalışanlara karşı mücadele çağrısı yapıyoruz. ‘Bir adım geri gitmeyeceğiz’ diyoruz.

‘MUHALEFET, AKP TARAFINDAN TESLİM ALINDI’

Fakat geride kalan haftada yaşadığımız bu gelişmeler nedeniyle, bugün AKP karşısında olduğunu söyleyen muhalefete de bir iki çift söz söylemek zorundayız. Birincisi; sağcı aday dayatmalarıyla, suni gündemlerle, muhalefeti teslim almaya çalışan ve çıkışsızlığa sürükleyen odaklar; üzülerek gözlemliyoruz ki yurttaşlarımızı umutsuzluğa itmekte, Saray Rejimi’nden kurtuluş mücadelesini zayıflatmakta ve maalesef Tayyip Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürmektedir. İki; HDP’nin siyasal iktidarca marjinalleştirilmesine, terörize edilmesine ses çıkarmayanların HDP ile yan yana gelmekten korkanların, AKP’nin ziyaretinden çıkartması gereken dersler olduğunu söylüyoruz. ‘Elalem ne der’ diye siyaset yapılmaz. Kendi doğruları için mücadele etmeye cesaret gösteremeyenler, başkalarının yalanlarına teslim olurlar. Türkiye’de muhalefet de bugüne kadar bu açıdan AKP tarafından teslim alınmıştır.