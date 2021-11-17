Erkan Baş büyük suçları tek tek ifşa etti! “Halka karşı suç işleyen herkesten hesap soracağız!”

TİP Genel Başkanı Erkan Baş Türkiye İşçi Partisi Araştırma Raporu olarak yayınlanan TİP Milletvekili Ahmet Şık ve gazeteciler Bahadır Özgür, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal ve Timur Soykan tarafından yazılan Duvar kitabını tanıttı. Erkan Baş büyük suçları tek tek ifşa ederek ""Halka karşı suç işleyen herkesten hesap soracağız" dedi #erkanbaş #türkiyeişçipartisi #canlıyayın #sedatpeker #süleymansoylu #duvar #ahmetşık #bahadırözgür #ertuğrulmavioğlu #hakkıözdal #timursoykan #haber #siyaset #tbmm #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Erkan Baş büyük suçları tek tek ifşa etti! “Halka karşı suç işleyen...