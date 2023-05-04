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4 Mayıs 2023
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Erkan Baş: Can Atalay’ın konuşmasına izin verilmedi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin 7 Mayıs Pazar günü ve 13 Mayıs Cumartesi günü TRT’de yapacakları 10’ar dakikalık propaganda konuşmalarının yayın sıraları YSK’daki kura çekimi ile belirlendi.

“HUKUKSUZLUĞU PROTESTO EDİYORUZ”

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da seçim konuşmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

TİP Hatay Milletvekili Adayı Can Atalay’ın yayında konuşmasına izin verilmediğini belirten Erkan Baş, paylaşımında şunları aktardı:

* “TRT’de yapılacak seçim konuşmaları için Can Atalay’ın adını verdik. Can’ın kesinleşmiş bir cezası yok, olsa zaten aday olamazdı ama konuşmasına izin verilmedi.

* Bu hukuksuzluğu protesto ediyoruz. TRT konuşmaları hakkımızı kullanacağız ama Can’ın sesini de hep beraber yayacağız.”

Alaturka Online
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