Erkan Baş: Ciddi bir tepki birikiyor

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, Belediye İşçileri Dayanışması’nın güvencesiz ve kadrosuz çalışma koşullarına karşı bugün İstanbul Kadıköy’de Süreyya Operası önünde düzenlediği basın açıklamasına katıldı.

Basın açıklamasında “Eşit işe, eşit ücret” pankartı açıldı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Türkiye’nin pek çok yerinde bu aralar işçi direnişlerinde ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz çünkü özelde ya da kamuda fark etmiyor, işçiler fazla mesaiye zorlanıyorlar, güvencesiz çalıştırılıyorlar, genellikle sendikasız çalıştırılıyorlar, hepimizin bildiği gibi düşük ücretle çalıştırılıyorlar.

“CİDDİ BİR TEPKİ BİRİKİYOR”

Bir de buna aynı iş yerinde aynı işi yapan işçilerin kadro farkı nedeniyle, statü farkı nedeniyle uğradıkları ek eşitsizlikler de eklenmiş durumda. Dolayısıyla buna karşı ciddi bir tepki birikiyor.

Dün, Omega Motor fabrikasındaydık, orada Türk Metal Sendikası’na üye olan işçi arkadaşlarımızla beraberdik. Bir sendikalaşma mücadelesi vardı. Bugün burada belediye işçisi arkadaşlarla beraberiz.

Sözde iktidarın sürekli olarak propagandasını yaptığı, bütün sorunları çözüyoruz dediği bir tabloda işçi arkadaşlarımız kendi yaşadıkları gerçeği ifade etmiş oldular. Onlarla dayanışma için burada olduk, onların sözünün mücadelesinin arkasında olacağız, onların sesinin ulaşmadığı her yere de işçi sınıfının sesini taşıma mücadelesini devam ettireceğiz.”