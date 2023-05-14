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14 Mayıs 2023
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Erkan Baş: Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda bitirebiliriz

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Türkiye seçim sonuçlarına kilitlendi. Oy sayımı sürerken Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

“TÜM SANDIKLARA, HER OYA SAHİP ÇIKALIM”

Erkan Baş, mesajında şunları belirtti:

* “Sevgili yurttaşlar, elimize ulaşan ilk veriler gösteriyor ki cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda bitirebiliriz. Partimiz de beklentilerimizin de üstünde oy alıyor, heyecanımız yüksek!

* Lütfen tüm sandıklara, her oya sahip çıkalım. Islak imzalı tutanakları almadan okullardan kesinlikle ayrılmayalım.

* TİP’i meclise daha güçlü göndereceğiz. Erdoğan’ı da tarihin çöplüğüne göndereceğiz!”

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