Erkan Baş: Diktatörlüğe son vereceğimize inanıyorum

Türkiye İşçi Partisi’nin İzmir aday tanıtımı Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nda yapıldı. Partinin seçim şarkısı olan, Sezen Aksu’nun ‘Karşıyım’ parçası eşliğinde başlayan etkinlikte, açılış konuşmasını TİP MYK üyesi Can Soyer yaptı.

Soyer’in ardından sahneye çıkan Ata Can ve Elif Bayram Türkiye İşçi Partisi’nin ‘Halkın Kırmızı Çizgileri’ başlıklı Seçim Bildirgesi’nde yer alan maddeleri kamuoyuna açıkladı. Daha sonrasında ise TİP Genel Başkanı Erkan Baş bir konuşma yaptı:

– Türkiye’yi bu karanlıktan kurtarmak için sizlere arkadaşlarımızı emanet etmeye, dertleşmeye, son hazırlıklarımızı yapmaya geldik. Önümüzdeki 30 günün her saatinde, her dakikasında aklımızda olması gereken tek adam dönemini bitirmek bu ucube sistemi yok etmek ve kararlılıkla mücadele etmektir. Yapabileceğimiz ne varsa, elimizden gelenin çok daha fazlasını ortaya koyarak bu diktatörlüğe son vereceğimize inanıyorum.

BU DELİ GÖMLEĞİNİ YIRTIP ATARIZ

– Türkiye kendisine giydirilmek istenen bu deli gömleğine sığmaz, yırtıp atarız dedik bunun için de mücadele edeceğiz. Bu siyaset anlayışını değiştireceğiz. Emekçilerin, kadınların, gençlerin yer aldığı; kendi kararlarını verdiği, susturulmak istenen yurttaşlarımızın siyasette etkili bir güç olduğu bir sistemi yeniden ülkemize kazandıracağız.

BİR TEK KENDİSİNİ AKILLI SANIYOR

– Türkiye iki ittifaka sığmaz diyorduk ve hepinizin katkılarıyla Emek ve Özgürlük İttifakı’nda buluştuk. Önümüzdeki yüzyılı belirleyecek bir ittifak olarak siyaset sahnesinde yer alacağız. Bu ittifakta bir çatlak yaratmak için çokça çaba harcandı. AKP bir tek kendisini akıllı sanıyor. Bu ittifak masa başında kurulmadı, sokakta, meydanda kuruldu. Sizler için mücadele etmeye devam edeceğiz.