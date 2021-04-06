Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erkan Baş konuşmasında emekli amirallerin bildirisini değerlendirdi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye meydan okuyarak "Kenan Evren mezarda ama fikirleri iktidarda! Türkiye'yi bu müptelalar yönetiyor" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #erkanbaş #receptayyiperdoğan #devletbahçeli #tbmm #türkiyeişçipartisi #erdoğan #bahçeli #haber #siyaset #politika #canlıyayın #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Erkan Baş Erdoğan ve Bahçeli’ye meydan okudu! “Türkiye’yi bu müptelalar yönetiyor!”