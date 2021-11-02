Erkan Baş Erdoğan’a meydan okudu! “Sanık sandalyesine oturtacağız!”

Yazan:
Alaturka Online
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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Erkan Baş AKP iktidarının suça bulaştığını söyleyerek, "Hesaplaşacağız. Suça bulaşanları sanık sandalyesine oturtacağız" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #erkanbaş #receptayyiperdoğan #türkiyeişçipartisi #haber #tbmm #meclistv #siyaset #politika #yurttaştv

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