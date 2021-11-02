Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Erkan Baş AKP iktidarının suça bulaştığını söyleyerek, "Hesaplaşacağız. Suça bulaşanları sanık sandalyesine oturtacağız" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #erkanbaş #receptayyiperdoğan #türkiyeişçipartisi #haber #tbmm #meclistv #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Erkan Baş Erdoğan’a meydan okudu! “Sanık sandalyesine oturtacağız!”