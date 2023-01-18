Erkan Baş: Erdoğan’ın aday olabilmesinin tek koşulu…

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, seçim tarihiyle ilgili, “Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim.” açıklaması yaptığını, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs’ı seçim tarihi olarak işaret ettiğini belirtti.

ÖYLE YAĞMA YOK

Anayasa’nın seçimlerle ilgili maddelerinin açık olduğunu vurgulayan Baş, Anayasa’nın 101. maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunun 3. maddesini okudu. Baş, “Dolayısıyla ‘Ben 14 Mayıs’ta seçim kararı aldım, Cumhurbaşkanı olarak ilan edeceğim bu kararı, daha sonra aday olacağım’ öyle yağma yok.” diye konuştu.

O TARİHTE YAPILAMAZ

Bir gazetecinin seçim tarihine ilişkin sorusu üzerine ise Baş, 14 Mayıs’ta seçim yapılamayacağını söyledi. Baş, “Ben o tarihte seçim yapılamayacağını söylüyorum, yapılırsa Tayyip Erdoğan aday olamaz diyorum. Erdoğan’ın aday olabilmesinin tek koşulu TBMM’nin seçim kararı almasıdır. Bugün itibarıyla seçim kararı alındığında da eski seçim kanunu, AKP’nin değiştirmek istediği, kendisine uygun düzenleme yapmak istediği seçim kanunun yürürlüğe girmesi gerekir.” ifadelerini kullandı.

EYT SÜRECİ UTANÇ VERİCİ

EYT ile ilgili sürecin sorulması üzerine ise Baş, sürecin “utanç verici” olduğunu, EYT’lilerin kandırıldığını öne sürdü. (AA)