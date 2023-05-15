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15 Mayıs 2023
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Erkan Baş: Kaybedecek tek dakikamız bile yok

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını yaptıklarını ve değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

“KARARLI BİÇİMDE ÇALIŞMAYA BAŞLIYORUZ”

Baş, paylaşımında, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması için çalışacaklarını söyledi. Baş, şu açıklamayı yaptı:

* “Sevgili dostlarım, MYK toplantımızı az önce bitirdik. İlk değerlendirmelerimizi kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacağız. Ancak önce tüm enerjimizi ve gücümüzü ikinci turda ülkemizi bu karanlıktan kurtarmaya ayıracağız.

* Kaybedecek tek dakikamız bile yok. TİP ve 1 milyon seçmeni an itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu’nun kazanması için kararlı biçimde çalışmaya başlıyor. Vazgeçmeyeceğiz, direneceğiz, umudu artıracağız. Biz kazanacağız!” ANKA

Alaturka Online
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