Erkan Baş konuşması sonrası Meclis’te ortalık karıştı! Barış Atay: Feriştahınız gelse…

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş konuşması sonrası Meclis’te ortalık karıştı.

TBMM’de görüşmelerine başlanılan iktidarın “çoklu baro” teklifinin birinci bölümü için söz alan Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık’ın, konuşmasında iktidarı “tiranlık” olarak nitelemesinin ardından AKP’li Bülent Turan tarafından sık sık sözü kesildi.

Bunun üzerine AKP sıraları Şık’ın konuşmasını engelledi. Oturuma ara verilirken, Şık, aranın ardından konuşmasını yine AKP’lilerin sataşmalarıyla tamamladı. Şık’a sözleri nedeniyle iki birleşim çıkarma cezası verilmek istendi.

Şık, savunması için Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ı vekil atadı. Bunun üzerine kürsüye çıkan Baş’ın sözleri de AKP’liler tarafından sık sık kesilmek istendi. Baş, “Tiran”ın anlamını açıklayarak, eski Yunan’da siyasi gücü zorla ele geçiren anlamında kullanıldığı söyledi.

Erkan Baş AKP’li vekillere “Bizi atmakla, korkutmakla, sindirmekle susturamazsınız” diye seslendi.

TİP Genel Başkanı, konuşmasının ardından Meclis sıralarına dönerken AKP sıralarından hakaretler yükseldi. Bir AKP vekili kürsüyü temizleyen Meclis çalışanına “orayı iyi temizle pistir” diye bağırdı. Bunun üzerine Genel Kurul’da ortalık karıştı.

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay AKP’lilerin “Siyasi eleştiri” şeklinde kendisini savunmasına karşılık “Sizin feriştahınız gelse genel başkanıma dokunamaz” dedi.

ERKAN BAŞ KİMDİR?

Erkan Baş ilk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. İÜ Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümünü bitirdi.

Genç yaşta üyesi olduğu Türkiye Komünist Partisi (TKP)inde çeşitli görev ve sorumluluklar üstlendikten sonra 29 yaşında TKP Genel Başkanı oldu.

Daha sonra Türkiye İşçi Partisi’ni kuran Erkan Baş, partinin genel başkanı oldu.

Erkan Baş, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Barış Atay Erkan Baş ile birlikte Türkiye İşçi Partisi’ni Meclis’te temsil eden ikinci milletvekilidir.