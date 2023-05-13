Erkan Baş mal varlığını açıkladı

Türkiye’nin kaderinin belirleneceği seçimlere bir gün kala TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından mal varlığını açıkladı.

“MAL VARLIĞIMDA CİDDİ SAYILABİLECEK TEK ARTIŞ 2013 MODEL BİR OTOMOBİLDİR”

Baş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili yoldaşlarım, değerli yurttaşlar; yarın seçim günü, 4 yıl 10 ay 20 gün milletvekili ve Genel Başkan olarak görev yaptım.

*Maalesef milletvekilliği kimileri için makam, mevki ve kişisel ikbal veya rahat para kazanılan bir iş olarak görülebiliyor. Bu nedenle bu açıklamayı yapmam gerekiyor.

*Göreve başladığım gün ile bugün arasında “mal varlığım”da ciddi sayılabilecek tek artış 2013 model bir otomobildir.

(Banka kredisiyle aldığım için bir miktar kredi borcum kaldı, ekte an itibarıyla banka hesap durumumu gösteren ekran görüntüsünü paylaşıyorum, başka bir banka hesabım yok.)

*Seçildiğim gün oturduğum evde kirada oturmaya devam ediyorum.

*Kişisel kitaplığımdaki kitap sayısında artış olduğu doğrudur.

“DAYILAR SORARSA ÇIKARIP GÖSTERİYORUM”

*Bilgisayarım ve cep telefonum var. (Dayılar sorarsa çıkarıp gösteriyorum.)

*Ayrıca belirtmek isterim ki, sadece yakın akrabalarım arasında değil sülalemde hiç kimse bu dönem içinde, benim aracılığımla tek 1 lira kazanmadı.

*Benim yüzümden zarar görmüşler olabilir ama sağ olsunlar böyle bir şikayeti dile getiren de olmadı. Bu nedenle rahat rahat sülale devrini bitireceğiz diyebiliyorum.

*Özetle; böyle de olabiliyormuş diyor, keyifli bir iç huzurla bilgilerinize arz ediyorum. Başka bir Türkiye, başka bir siyasetle mümkün. Eşit ve özgür bir ülke için #1OyKemale1OyTİPe.

Banka hesap bilgilerini de paylaşan Baş’ın hesabında 4 bin 744 lira parası 64 bin 628 lira borcunun olduğu görüldü.