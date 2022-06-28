Erkan Baş: Meclis, toplumu cendereye alacak yeni yasaların geçmesi için çalışacak

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saray’ın büyük bir sıkışma içerisinde olduğunu ve Meclis’in çalışmalarına devam etmesine karar verdiğini belirten Baş, “Toplumu ekonomik, sosyal, kültürel olarak cendereye alacak yeni yasaların hızla geçirilmesi için Meclis’in çalışmasına karar verildi” dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AKP iktidarının ek bütçe teklifine ilişkin eleştirilerini “Biz geçtiğimiz hafta burada ek bütçe için değerlendirmelerimizi yapmıştık. ‘İflasın itirafıdır bu ek bütçe’ demiştik ve özellikle altını çizmiştik” sözleriyle yineleyen Baş, “İktisat biliminin bütün ayrıntılarına vakıf olmaya gerek yoktu. Aralık ayında kabaca sunulan bütçeye bakan herkes, bu bütçeyle bu memleketin bir yıl yönetilemeyeceğini zaten söylemişti” ifadelerini kullandı.

“Zaten teklif edildiğinde çökmüş bütçenin, artık iktidar tarafından da iflasın kabulü biçiminde bize sunulduğu bir tabloyla karşı karşıyayız” değerlendirmesinde bulunan Baş, “Bu batırdıkları kendi babalarının çiftliği değil memleketi batırıyorlar. Bu batırdıkları tabloyu kurtarmak için yeni ÖTV’ler yeni KDV’ler, vergiler; bizlerin, emekçilerin, yoksulların, halkın, bu ülkenin yüzde 99’unun alın terinden toplayacaklar” şeklinde konuştu.

“Yine yoksul halkın kursağındaki 2 lokmaya göz dikiyorlar” diyerek eleştirilerini dile getiren Baş, “Adını koyalım. Bu bütçe önerisi, bu bütçe bir çökme bütçesidir. Bir çöküş bütçesidir. Çöken Saray Rejimi’nin, çöken suç örgütünün; giderayak emekçinin, işçinin, yurttaşın alın terine biraz daha çökmek için ortaya getirdiği bir belgedir bu. O yüzden ‘Çöküş bütçesidir’ diyoruz ve çöken Saray Rejimi’nin ayağa kaldırılmasına izin vermeyeceğiz diyoruz” diye konuştu.

ERDOĞAN’IN MAAŞ ZAMMI HAMLESİNE YANIT VERDİ

Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, maaşına yapılacak zamdan vazgeçtiğini söyleyen AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da eleştirilerde bulunan TİP Genel Başkanı, “Sen memleketin havasını, suyunu, taşını, toprağını, fabrikasını, limanlarını satmışsın, servetine servet katmışsın. ‘Arkadaşlara talimat verdim, zamla ilgili kanundan çıkartsınlar’ diyor. İstesen de yiyemezsin ki o paraları, o kadar para yiyecek bir insan yok dünyada” derken, “Ben şunu söyleyeceğim, sağ ol Tayyip Erdoğan, gerçekten sağ ol. Sağlığına sıhhatine çok dikkat et, sağ ol ki bu yaptıklarının hesabını sorabilelim sana” ifadelerini kullandı.

Meclis’te görüşülmesi beklenen sansür yasası için iktidarın fırsat kolladığını belirten Baş, “Bu yoğun tartışmalar içerisinde, toz bulutu içerisinde aradan bunu da sıyırırız diye bir niyetleri var. Sonuna kadar direneceğimizi herkes bilsin” vurgusunda bulundu.

Tarikat lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesindeki görüntüler için “Devlet kademelerinin yöneticileri, bir kısım siyasetçi, kadınları ikinci sınıf vatandaş bile görmeyen bir tarikatın peşine takıldılar” diyen ve laikliğin bu ülke toprakları için ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirten Baş, “Tam da bu nedenle 29 yıl sonra Sivas’ı bir kez daha anma ihtiyacı hissediyoruz ve Sivas Katliamı’ndan çıkarılması gereken çok ders, yüzleşmemiz gereken çok fazla mesele olduğunu hatırlatıyoruz” şeklinde konuştu.

“SARAY BÜYÜK BİR SIKIŞMA İÇERİSİNE GİRİNCE MECLİS’İN ÇALIŞMALARA DEVAM ETMESİNE KARAR VERİLDİ”

Erkan Baş’ın açıklamaları şöyle:

“Olağan koşullarda Meclis’in kapanmasına doğru gitmemiz gereken günlerde, tabii Saray büyük bir sıkışma içerisine girince Meclisimiz’de de çalışmalara tam gaz devam kararı verilmiş durumda. Şunu ifade edelim. Bizim Türkiye İşçi Partisi olarak halkımızın gerçek sorunlarıyla ilgilendiği sürece, gerçek sorunlara çara üreteceği ihtimali olduğu sürece; Meclis’in yılın 362 günü, 7 gün 24 saat çalışmasına en küçük bir itirazımız yok. Fakat normal zamanlarda neredeyse ‘mış’ gibi çalıştırmak, deyim yerindeyse gün geçsin diye toplanan TBMM’nin; yukarıdan, Saray’dan talimatlar geldiğinde büyük bir kararlılıkla çalışmaya devam etmesini de halkımızın dikkatine sunuyoruz.

“MECLİS, TOPLUMU CENDEREYE ALACAK YENİ YASALARIN GEÇİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞACAK”

Saray’ın noteri haline getirilen Meclis, aralıksız bir biçimde bayrama kadar çalışacak. Bizim açımızdan soru net: Halkın artık çekilmez hale getirilen hayatına, sıkıntılarına çare mi olacak bu çalışma? Kesinlikle hayır. Tam tersini iddia ediyoruz. Toplumu ekonomik, sosyal, kültürel olarak cendereye alacak yeni yasaların hızla geçirilmesi için çalışacak ve bunların halkın dertleriyle en küçük bir ilgisi yok.

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