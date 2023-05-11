Erkan Baş neden gündem oldu, ne demişti?

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün düzenlediği basın toplantısıyla adaylıktan çekildiğini duyurdu.

İnce’nin açıklamasının ardından Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Twitter’da gündem oldu. Erkan Baş’ın geçmişte yaptığı bir açıklamaya atıfta bulanan ve “İnce adaylıktan çekilirse ben de çekilirim” dediği iddia eden kullanıcılar Erkan Baş’ı etiketleyerek paylaşım yaptı. Peki Erkan Baş o konuşmasında ne demişti, öncesinde neler yaşanmıştı?

İNCE’YE ÇAĞRI: BU ZAFERDE SİZİN DE KATKINIZ OLSUN

Muharrem İnce’ye çağrı yapan TİP Genel Başkanı Baş “Size TİP seçmenleri adına seslenmek istiyorum. Gelin, yurttaşlara, seçmenlere, samimi, içten bir çağrı yapın. Ayrımlarımızı sonra konuşacağız deyin. Kılıçdaroğlu’na destek isteyin. Bu işi ilk turda bitirelim. Bu zaferde sizin de katkınız olsun. İlk turda bitirelim.” ifadelerini kullanmıştı.

İNCE’DEN CEVAP: ONU KAALE ALMIYORUM

Erkan Baş’ın çağrısına Sözcü Televizyonu’nda yanıt veren İnce ise “Bugün bana gel destekle diyor ama 10 gün önce de Muharrem İnce’yi kaale almıyorum demişti. Ben de onu kaale almıyorum. Bir kere gereksiz bir çıkışı vardı. Kaale almadığın bir insanı şimdi neden kaale alıyorsun. Ben de ona bir teklifte bulunayım o zaman. Kendisi İstanbul 3. Bölge adaylığından çekilsin, bizim adayımızı desteklesin. Bakalım ne diyecek benim bu çağrıma.” ifadelerini kullanmıştı.

ADAYLIKTAN ÇEKİLME ŞARTI BENİM ÇEKİLMEMSE…

CemTV’de katıldığı bir programda İnce’nin bu sözleri hatırlatılan TİP lideri Baş, şunları kaydetmişti:

* Maalesef barajlı bir sistemde seçime gidiyoruz. Muharrem Bey bana yanıt vermiş ‘o da 3. bölgeden çekilsin’ diye. Benim çekilmem Muharrem Bey’e yaramıyor ki. Memleket Partisi’nin yüzde 7’yi aşamayacağını siyasete dışardan bakan herkes görüyor.

* Bizim 3. bölgedeki bütün oyları alsa da bir işine yaramıyor. Kendisi de çekiliyorsa ben de çekilirim. Bir problem yok bizim açımızdan ama bizim çekilmemiz onların bir şey kazanması anlamına gelmiyor.

* Biz milletvekilliğini bir görev, bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. Kişisel bir dert değil ki bizim için milletvekilliği meselesi.

* Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek için koşulu Erkan Baş’ın milletvekili adayı olmamasıysa, buyursun hemen çekilsin. Yeter ki bu ülkeyi o karanlık sürece son verecek bir yere taşıyalım ama mesel bu değil.