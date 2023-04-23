Erkan Baş: Sizi onlar gönderecek





Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 23 Nisan Özel Oturumu’nda Genel Kurul’a seslendi. Meclis’in kuruluş yıl dönümünü kutlayarak sözlerine başlayan Baş, “Saray Rejimi”nin son 23 Nisan’ını yaşadığını söyledi.

“HALK KAZANACAK, SİZ GİDECEKSİNİZ”

Başkanlık sistemine geçilmesiyle birlikte Meclis’in hiç olmadığı kadar itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyleyen Baş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a, “Senin devr-i iktidarın bitiyor. Senin devrin bitiyor. Çünkü bu halk birbirini seviyor. Bu halk birbirini düşman olarak görmüyor, size karşı birleşiyor. Bu halk kalacak, siz gideceksiniz. Bu Meclis kalacak, tek adam rejimi son bulacak” diyerek seslendi.

Baş, sözlerine şöyle devam etti:

*Siz gideceksiniz ama iki elimiz yakanızda olacak. Sülale devrini bitirecek, yeni bir dönemi hep beraber başlatacağız. Sadece 21 gün sonra 21 yıla yaklaşan bu karanlığa hep birlikte son vereceğiz.

*İnanıyorum, 21 gün sonra halk daha güçlü olacak. Türkiye İşçi Partisi adına 27. dönemde söylenecek son söz şudur: Lale devri nasıl bittiyse sülale devri de öyle bitecek.

“SARAY REJİMİ, SON 23 NİSAN’INI YAŞIYOR”

*103 yıl önce bir karar verdik. İşgal edilmiş ülkemizi kurtarmak için kaderimizi elimize aldık. Osmanlı sülalesinin iktidarına fiilen son verdik, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ dedik. Bu karar bugün de bizim için geçerlidir.

*Halkın üzerinde hiçbir güç yoktur. Meclis’in üzerinde hiçbir güç yoktur. Halkın bu kararını yok sayan Saray Rejimi’nin son 23 Nisan’ını yaşıyoruz.

*Şunu tarihe not düşmek isterim, bu ucube rejimde 5. kez 23 Nisan’ı kutluyoruz ve kendini halkın üstünde gören o ‘tek adam’ bir kez olsun gelmeye tenezzül etmedi. Bu 23 Nisan Cumhurbaşkanı sıfatı taşıyan birisinin halk iradesine saygısızlık ettiği son 23 Nisan olacak.

“20 YILINI ÇALDIĞINIZ ÇOCUKLAR BİR OY VERECEK…”

*Umutlarını hayallerini çaldılar, o gençler bugün yanımızda. Onların sadece sınav sorularını değil emeklerini de çaldılar. Dizilerini, filmlerini, sözlüklerini, gülüşlerini çaldılar. Onlarla aynı görüşte değiller diye, hakaretler ettiler.

*Bırakın dünyayı gezme hayali kurmayı, kendi ülkelerini bile gezemez oldular. Menemene soğan koyacağı zaman bile iki kere düşünmek zorunda kalan bir gençlik yarattınız. Ama her şeyin bir sonu var.

*Hepsi bitecek. 20 yılını çaldığınız çocuklar büyüdü. Sizi onlar gönderecek. Bir oy verecekler saltanat yıkılacak, bir oy verecekler kaçak saray boşalacak, bir oy verecekler devlet dairelerinden tüm Erdoğan resimleri inecek. Tesadüfe bakın ki, sadece 21 gün sonra 21 yıllık bir karanlık dönem bitecek.