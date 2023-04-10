Erkan Baş, SÖZCÜ TV’de konuştu: Erdoğan tarihi bir yenilgi yaşayacak

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, SÖZCÜ Televizyonu’nda ‘Liderler Özel’ programında SÖZCÜ Televizyonu Genel Müdürü Alişer Delek’in moderatörlüğünde Serap Belovacıklı, Can Coşkun ve Oğuz Demir’in sorularını yanıtladı.

“SADECE TİP KAZANSIN DİYE BAKSAYDIK…”

Türkiye İşçi Partisi’nin ortaya bir iddia koyduğunu dile getiren Baş, “Türkiye İşçi Partisi’nin Türkiye’de en güçlü olduğu yerlerden bir tanesi Ankara 1. bölgedir. Biz şimdi Ankara 1. bölgeden seçime girmiyoruz. Niye girmiyoruz? Çünkü şunu gördük: Biz oradan seçime girsek milletvekilliği kazanırız. Bütün araştırmalar bunu gösteriyor. Ama biz kazandığımızda örneğin HDP’nin geçmiş dönem kazandığı vekillik kaybedilebilir. Eğer sadece TİP kazansın diye baksaydık biz orada seçime girerdik. Sonuçta da HDP’ye bir vekillik kaybettirirdik. Muhalefete bir milletvekilliği kaybettirirdik. Dedik ki ‘hayır gerek yok.’ Ha bizden olmuş, ha onlardan olmuş” şeklinde konuştu.

“’HESAP SORACAK BİR İSME İHTİYACIMIZ VAR’ DEDİK”

Ankara 3. bölgede de geçen seçimlerde HDP’nin vekil çıkartamadığını hatırlatan Baş, “Türkiye İşçi Partisi’nin de bir potansiyeli var. ‘Ankara 3. bölgede mutlaka bizim çıkartmamız lazım’ dedik. Oradan bir Türkiye İşçi Partisi milletvekili çıkabilir. Oturup parti yöneticilerimizden herhangi birini seçip oraya koymadık. ‘Burada bizim plan bütçe komisyonunda vergi konusunda halk adına hesap soracak bir isme ihtiyacımız var’ dedik. Ozan Bingöl hocamızdan rica ettik” açıklamasında bulundu.

“BU BİR TERCİH”

“Bizi en çok eleştirdikleri konulardan bir tanesi, ‘hesaplaşma’ başlığı” diyen Baş, “Biz bu konuda bir adım geri atmayız. Adaylarımızı incelediğinizde de bunu görürsünüz. Adaylarımız bu iktidarın yanlış politikaları, bu iktidarın doğrudan sorumlu olduğu sözde kazalarda, sözde katliamlarda hayatını yitirenlerin annelerinden, babalarından oluşuyor mesela… Bu bir tercih” dedi.

“BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ”

“Niye bunu tercih ediyoruz?” sorusunu soran Baş, “Bunların üzeri kapatılamasın. Bu memlekette iktidarın 20 yıl boyunca işlediği suçların üzeri kapatılamasın. Birisi bunun hesabını sorsun. Birisi çıksın desin ki, ‘Kardeşim bu iktidarda şu bakan, şu bürokrat, bunlar suç işlediler ve bunların üzeri örtülemesin…’ Biz bu konuda çok iddialıyız. Biz buna izin vermeyeceğiz. Şöyle değil; ‘AKP’den kurtulduk, defteri kapattık, hadi önümüze bakalım…’ O zaman 3-5 yıl sonra AKP gider, BKP gelir… Ama memleket bu karanlıktan kurtulamaz” İfadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Baş, Delek’in, “Altılı Masa veya Millet İttifakı’ndan size bir teklif geldi mi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

* “Yok hiç gelmedi. Henüz bizim ittifak kurulmamıştı, Altılı Masa yeni oluşmuştu, Kemal Bey ile bir toplantı yaptık. Ziyaret ettik kendisini, değerlendirmelerini aldık. Baktık ki farklı bakıyoruz geleceğe, ‘Ortaklıklarımızı belirleyelim ve o ortaklıklar konusunda herkes kendi yoluna yürüsün’ diye baktık.

“AKLIMDA YER ETTİ”

* Bazen böyle sohbetler sırasında o anda söylediğiniz şey sonra sizin açınızdan yol gösterici olabiliyor. Kemal Bey ile yaptığımız o görüşmede ben anladım; Kemal Bey, CHP, kendi sağı ile ittifak yapmaya karar vermiş ve kurtuluşu böyle tarif ediyorlardı. Bizim orada yerimiz olmadığı açık bizim açımızdan. Dedim ki, ‘O zaman bu görüşmeyi tarihe şöyle geçirelim; siz çok deneyimli bir ana muhalefet liderisiniz. Ben sizden ana muhalefet bayrağını devralmış olmak için geleyim’ ve benim aklımda yer etti.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE GÜÇLÜ BİR MUHALEFETE İHTİYACIMIZ VAR”

* Önümüzdeki dönemde Türkiye’de bence iktidar sorunu yok. Önümüzdeki dönem Cumhur İttifakı yenilecek, Millet İttifakı iktidar olacak. Ama iktidar her rejimde var. Bizim güçlü bir muhalefete ihtiyacımız var. Emek ve Özgürlük İttifakı da buna taliptir önümüzdeki dönemde.”

OY ORANLARINI AÇIKLADI

Erkan Baş, partisinin oy oranının yüzde 2.9 seviyesinde olduğunu söyleyerek, “Son araştırmada yüzde 2.9 gözüküyor ama O 2.9 içerisinde mesela Çankaya’nın çok yüksek oranda olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi orayı eksiltmek lazım. İzmir’i eksiltmek lazım. Ama o araştırmada Muğla’nın düşük olduğunu düşünüyorum. Şimdi Muğla’nın çok yükseleceğini düşünüyorum. O araştırmada Antalya’nın düşük olduğunu görüyordum, şimdi çok yükselecek. Araştırmada Antakya güçlü olduğumuz bir yerdi şimdi daha çok yükselecek” dedi.

O İSİMLERİN HİKAYESİNİ ANLATTI

Baş, Mehmet Aslantuğ ve İrfan Değirmenci’nin partisinden milletvekili adayı olmasını ise şöyle değerlendirdi:

* “Hiçbirisi daha önceden TİP üyesi değildi ama üçü de bizim dostumuzdur. İrfan adaylık başvurusu yapmadı, İrfan üyelik başvurusu yaptı. İrfan aday olmak için gelmedi partiye. ‘Zaten ben EYT çıkınca emekli oluyorum. Artık mücadeleye katılmak istiyorum’ dedi. Biz ona adaylık teklif ettik.

* Sevgili Mehmet Aslantuğ ise bizim Kültür Sanat Komisyonumuzun bize önerdiği bir isim oldu. Ben doğrudan gittim teklif ettim. Önemli bir özelliği var bence; kamuoyu Mehmet Aslantuğ’a baktığı zaman güven duyuyor. Vicdan sahibi bir isim.”

“İNSANLAR HAYAL KURAMAZ HALE GELDİ”

“Bu ülkede insanlar hayal kuramaz hale geldiler” diyen Baş, “Bir ülkenin başına gelebilecek en kötü şey budur. Hayalinize ulaşırsınız, ulaşamazsınız o ayrı ama en azından hayal kurarsınız. Eskiden insanlar dünyayı gezmek, görmek hayalleri kuruyorlardı şimdi dünyanın başka ülkelerinde köle olma hayalleri kuruyorlar. AKP döneminin yarattığı Türkiye budur” ifadelerini kullandı.

“SARAY REJİMİNDEN BİR AN ÖNCE KURTULMAMIZ GEREK”

Baş, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ilk turda biteceğini söyleyerek, “AKP niye hiçbir şeyi beceremiyor? Ne yaparsa yapsın muhalefet birbirine düşmüyor çünkü memlekette hepimizin ortaklaştığı temel bir gündem var. Bu saray rejiminden bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Önümüzdeki 33 günde umarım ki tüm yurttaşlar olarak aynı sorumlulukla hareket edeceğiz. Erdoğan’ın tarihi bir yenilgi yaşayacağını düşünüyorum. İlk turda bu iş bitecek. İlk turda bu iş bittiği anda parlamentonun çok güçlü olması gerekiyor. Parlamentonun çok güçlü olabilmesi için renkliliklerin çok artması gerekiyor” dedi.