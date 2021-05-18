Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu avukatının savcılığa başvurmasını çok sert sözlerle eleştiren Erkan Baş deyim yerindeyse Soylu'yu yerden yere vurdu. Erkan Baş Süleyman Soylu için "Sahte kabadayı" ifadesini kullandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #erkanbaş #süleymansoylu #türkiyeişçipartisi #tbmm #sedatpeker #mafya #haber #siyaset #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Erkan Baş Süleyman Soylu’yu yerden yere vurdu! “Sahte kabadayı!”