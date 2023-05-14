Erkan Baş: Tek bir oyu bile sahipsiz bırakmıyoruz

Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandık kurulları oyları saymaya başladı. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Twitter hesabından sandıklara ve oylara sahip çıkma çağrısında bulundu.

“ZAFER KUTLAMALARI BAŞLAYANA KADAR…”

Baş paylaşımında “Sevgili dostlarım, Emin olun, biz kazandık. Şimdi kazandığımızı korumak için ayaktayız. Sonuçlar kesinleşene ve zafer kutlamaları başlayana kadar tek bir oyu bile sahipsiz bırakmıyor, irademize ve sandıklara sahip çıkıyoruz.” ifadelerine yer verdi.