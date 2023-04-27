Erkan Baş yurt dışındaki Türklere seslendi: Bu seçim, o seçim

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Erkan Baş, videoda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına ‘Oy verin’ çağrısında bulundu.

“BİR OYU KILIÇDAROĞLU’NA, BİR OYU TİP’E VERECEĞİZ”

“Türkiye tarihi bir seçime gidiyor” diyerek sözlerine başlayan Baş, “Bu seçimde kullanacağınız iki oy ile Türkiye’yi aydınlık, adil, umut dolu yarınlara, ikinci yüzyıla taşıyacaksınız. Bir oyu Kılıçdaroğlu’na, bir oyu güçlü bir meclis için Türkiye İşçi Partisi’ne vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“BU SEÇİM, O SEÇİM”

Baş, sözlerine şöyle devam etti:

* “Seçimlerde oy vermeyen, veremeyen 7 milyon yurttaşı, AKP düzenini yıkmak üzere sandığa çağırıyoruz. Kardeşim, seni çok iyi anlıyoruz. Düzenden sıkıldın, düzenden bıktın. Her şeyi talan eden, umudunu söndüren, seni hayalsiz bırakan, seni gerçeksiz bırakan tüm bu kokuşmuş düzenin dışında kalmak istiyorsun. Ama bugün, o gün değil. Çünkü bu seçim, o seçim.

“SEN VARSAN GELECEĞİMİZ VAR”

* Bu tarihi fırsat senin elinde. O gün, sandığa gitmek için her şeyi yapma günü. 14 Mayıs sabahı kendin için, hepimiz için uyan, ayağa kalk ve o sarayı başlarına hep birlikte yıkalım. Sen varsan geleceğimiz var.”

“BU DÜZENDEN BIKTINIZ AMA SİZE BİRKAÇ SÖZÜM VAR”

Baş videoyu, “Seçimlerde oy kullanmayı düşünmeyen 7 milyon arkadaşım… Biliyorum, bu düzenden bıktınız ama size birkaç sözüm var. Sadece iki dakika…” notu ile paylaştı.