55.1 F
Los Angeles
27 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemErkan Baş yurt dışındaki Türklere seslendi: Bu seçim, o seçim

Erkan Baş yurt dışındaki Türklere seslendi: Bu seçim, o seçim

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Erkan Baş, videoda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına ‘Oy verin’ çağrısında bulundu.

“BİR OYU KILIÇDAROĞLU’NA, BİR OYU TİP’E VERECEĞİZ”

“Türkiye tarihi bir seçime gidiyor” diyerek sözlerine başlayan Baş, “Bu seçimde kullanacağınız iki oy ile Türkiye’yi aydınlık, adil, umut dolu yarınlara, ikinci yüzyıla taşıyacaksınız. Bir oyu Kılıçdaroğlu’na, bir oyu güçlü bir meclis için Türkiye İşçi Partisi’ne vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“BU SEÇİM, O SEÇİM”

Baş, sözlerine şöyle devam etti:

* “Seçimlerde oy vermeyen, veremeyen 7 milyon yurttaşı, AKP düzenini yıkmak üzere sandığa çağırıyoruz. Kardeşim, seni çok iyi anlıyoruz. Düzenden sıkıldın, düzenden bıktın. Her şeyi talan eden, umudunu söndüren, seni hayalsiz bırakan, seni gerçeksiz bırakan tüm bu kokuşmuş düzenin dışında kalmak istiyorsun. Ama bugün, o gün değil. Çünkü bu seçim, o seçim.

“SEN VARSAN GELECEĞİMİZ VAR”

* Bu tarihi fırsat senin elinde. O gün, sandığa gitmek için her şeyi yapma günü. 14 Mayıs sabahı kendin için, hepimiz için uyan, ayağa kalk ve o sarayı başlarına hep birlikte yıkalım. Sen varsan geleceğimiz var.”

“BU DÜZENDEN BIKTINIZ AMA SİZE BİRKAÇ SÖZÜM VAR”

Baş videoyu, “Seçimlerde oy kullanmayı düşünmeyen 7 milyon arkadaşım… Biliyorum, bu düzenden bıktınız ama size birkaç sözüm var. Sadece iki dakika…” notu ile paylaştı.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,499BeğenenlerBeğen
16,196TakipçilerTakip Et
3,513TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States