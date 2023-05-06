Erkan Baş yurttaşlara çağrı yaptı: Bir ilki başaracağız, gelin bunun parçası olun

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul milletvekili adayı Erkan Baş, dün sosyal medyada “Bir ilki başarmak isteyenlere…” notunu düşerek, bir video paylaştı.

“SÖYLEDİKLERİM ÜZERİNE LÜTFEN DÜŞÜNÜN”

Seçim yaklaşırken videoda yurttaşlara seslenen Baş, şunları söyledi:

* “Çeşitli kamuoyu araştırmalarında TİP’i yüzde 1,5-3,5 civarlarında görüyorsunuz. Bu oranları görünce ‘Acaba milletvekili çıkarabilir mi? Acaba vereceğim oy boşa gider mi?’ diye kaygı duyuyorsunuz. Belki TİP’i destekliyorsunuz, seviyorsunuz ama soru işaretleriniz var. Bakın, eskiden seçim sistemi farklıydı ve bu kaygı haklıydı. Örneğin ittifak sistemi yoktu. O yüzden oy verdiğiniz parti ülke barajını geçemeyince milletvekili çıkaramıyordu. Ama şimdi durum değişti ve bu sayede TİP’liler, TİP’e gönül verenler olarak bir ilki başarmak üzereyiz. Sadece bizim için değil, Türkiye için önemli bir başarıyı hep beraber elde edeceğiz. Lütfen dikkatle dinleyin ve söylediklerim üzerine lütfen düşünün.

“ANKETLER DOĞRU MU BİLMİYORUM”

* TİP her yerde seçime girmediği için anketlerdeki oy oranlarımız muhtemelen beklediğinizden biraz düşük görünüyor. Mesela bir ankette Türkiye İşçi Partisi’nin oyunu yüzde 2 civarında görüyorsunuz. Belki kaygı duyuyorsunuz. Bu anketler doğru mu, inanın bunu bilmiyorum.

* Bizim anket yaptıracak paramız yok. Özel anketlerimiz de yok. Ama iki önemli şeyi sizinle paylaşmak istiyorum.

* Bir; Bu size düşük görünen oranları doğru kabul etsek bile o oranlar Türkiye ortalaması. Yani biz 35 ilde seçime girmediğimiz halde, üstelik Ankara birinci bölge, İzmir birinci bölge, Antep, Manisa gibi ortalamanın üstünde oy alacağımız büyük yerlerde de seçime girmediğimiz halde ülke çapında bu oranı tutturmuşuz. Bu ne demek? Demek ki İstanbul’da, Antalya’da, İzmir’de, Ankara’da, Muğla’da, Hatay’da, Adana’da, Mersin’de oy oranlarımız bunun epey üstünde.

* İki; TİP’in seçime iddialı olarak girdiği yerler esas olarak büyük şehirler. Büyük şehirlerde de nüfus fazla olduğu için seçilecek milletvekili sayısı da fazla. Bu da şu demek: Bu illerde yüzde 2,5-3 ile bile milletvekili çıkarabiliyoruz. Yüzde 3, yüzde 5 gibi oylar aldığımızda vekillikler kazanabiliyoruz.

“HERHANGİ BİR PARTİNİN 150-200 MİLLETVEKİLİ Mİ, TİP’İN 15-20 MİLLETVEKİLİ Mİ?”

* Ülkenin ve halkın çıkarı açısından baktığınızda siz de kendinize sorun. Herhangi bir partinin 150-200 milletvekili mi olsa meclis daha etkili olur yoksa TİP’in 15-20 milletvekili mi?

* Hangisinde meclis güçlenir? Hangisinde sizin sesiniz daha fazla kişi tarafından duyulur?

* Mesela daha önce ‘Zaten işe yaramıyor, bu vekiller hiçbir iş yapmıyor’ diye oy kullanmamış arkadaşlarım; size seslenmek istiyorum. Lütfen kendinize şunu sorun: Madem benim oyumla TİP adayları vekil olacak, neden bu defa gidip oy vermeyeyim? Benim oy hakkım, düşüncelerim, duygularım neden boşa gitsin?

* Genç kardeşlerim, kendinize şunu sorun: Kim okula gitme, nitelikli eğitim alma, özgürce internete girme, sokaklarda dolaşma, dilediğinizi söyleyebilme hakkınızı savunur?

“İŞİN DOĞRUSUNU BİLİP ÖYLE KARAR VERİN”

* Biliyorum. Çevrenizde insanlar ‘vermek istiyorum ama’ diye düşünüyor. Biliyorum her gün bir WhatsApp mesajıyla size bir sürü farklı şey anlatılıyor. Bunların hepsini elbette düşünün ama işin doğrusunu bilip öyle karar verin. Aklınızla ve kalbinizle karar verin. Aklınız ve kalbiniz ne diyorsa ona oy verin. 15 Mayıs’a geldiğinde elim kırılsaydı da vermeseydim demeyeceğinizden eminim. Ama ‘bak ben de oy verseymişim seçilebiliyorlarmış’ demeyin.

“BİR İLKİ BAŞARACAĞIZ”

* Bir ilki başaracağız. Gelin bunun parçası olun. Gönül rahatlığıyla bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na bir oy TİP’e deyin. Biz emeğiyle, alın teriyle geçinenler Türkiye’nin yüzde 99’uyuz. Bize oy verin. Sesimiz mecliste gür olsun!”