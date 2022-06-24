Erkan Baş’a Mehmet Cengiz’e eleştirileri nedeniyle tazminat cezası verildi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’a Cengiz Holding’in patronu Mehmet Cengiz’e yönelik eleştirileri nedeniyle tazminat cezası verildi.

Fırat FISTIK

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, 22 Aralık 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, Cengiz Holding tarafından yayınlanan reklam filmine vurgu yaparak Mehmet Cengiz için şunları söylemişti:

“Bakın bu müteahhit çetesi var ya, herkesin bildiği küfürbaz olanı. Dün aynı anda birçok kanala birden reklam vermiş. Belli ki imajlarının sarsıldığını düşünüyorlar. Konuyu toparlamaya çalışıyorlar. Ne diyorlar; kim ne derse desin şerefleriyle çalışıyorlarmış, ağaçtan ilham almışlar… Beceremeyeceksin Mehmet Cengiz efendi, beceremeyeceksin.

Ağaç katliamların, yıkımların, doğayı yağmalaman; hele o millete ettiğin küfürler bu halkın hafızasından hiç ama hiç çıkmayacak. İşçi iktidarı kurulduğunda, bu Saraylar yıkıldığında senin elinde ne var ne yoksa hepsini alacağız. Bu milletin, alın teriyle çalışan milyonların gasp ettiğin tüm değerlerini senden geri alacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Kendinizi kurtaramayacaksınız.”

20 BİN TL TAZMİNAT CEZASI

Açıklamanın ardından Baş hakkında Cengiz’in avukatları ‘kişilik haklarının zedelendiği’ iddiasıyla 250 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme, Baş’ın 20 bin liralık tazminat ödemesine hükmetti.

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