Erkan Baş’ın Tarihi 23 Nisan Konuşması: Emekçi halkın hakimiyetini mutlaka kazanacağız!

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş TBMM’nin 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu’nda konuştu.

Erkan Baş konuşma yaptığı kürsünün arkasındaki “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” yazısını işaret ederek ” Bugün bu yazının altında konuşurken Türkiye’de mevcut durumun orada ifade edildiği gibi olmadığını söyleyerek başlamak zorundayız. Bugün Türkiye’de bir saray rejimi hakimdir. Saray rejiminde hakimiyet bugün bile sarayından çıkıp buraya gelmeye tenezzül etmeyen tek adama aittir. Bugün hakimiyet salgında bile üç kuruş yevmiye için inşaatta çalışmaya devam edip hayatını kaybeden işçi Hasan’ın değil çıkarlarını korumak için seferber olduğunuz vergi borçlarını sildiğiniz 5’li müteahhitlerindir. Erkan Baş egemenlik bir yevmiye için hayatını tehlikeye atan tarım işçisinde değil utanmaz haberleri yazan gazete patronlarında bugün hakimiyet” diye konuştu.

Erkan Baş bugün hakimiyetin bir kadının ‘nasıl evde kalayım, şu an dilenmekten geliyorum’ ifadelerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevden alınan İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı Nail Noğay’da olduğunu vurguladı.

Yusuf Yerkel’i hatırlantan Erkan Baş bugün “Hakimiyet onda” dedi.

Erkan Baş “Bugün hakimiyet gözaltına alınan TIR şoföründe değil hapisten çıkarttığınız çete bozuntularında bugün hakimiyet. Hakimiyet bugün bir avuç parazit patronda” diye konuştu.

Erkan Baş çocuk işçi sorununa da dikkat çekerek “Nasıl bir gelecek sunuyoruz çocuklarımıza? Bu şartlarda çocuklar neyin bayramını kutlayacak? Çocuklara çocukluklarını bayram tadında geçirecekleri bir gün onlara sözümüz olsun” ifadelerini kullandı.

Erkan Baş konuşmasının sonunda AKP’lilere seslenerek “Eğer egemenlik halkınsa burada oy kullanırken bizi seçen halk lehine kalkmalı o eller sarayın talimatları doğrultusunda değil. Bu süreçte meclis tatile çıkamaz. Milletvekillerinin görevi halkını korumaktır. Halkımıza sözümüz olsun. Bugün 23 Nisan 2020. Emekçi halkın hakimiyetini mutlaka kazanacağız. Söz çocuklar tüm dünya çocukların olacak. Yarın mücadele edenlerin olacak” diye konuştu.

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