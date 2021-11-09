Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş TBMM'de düzenlediği basın toplantısında AKP iktidarını eleştirdi. Erkan Baş Hayrettin Karaman ile Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarına tepki gösterdi. Erkan Baş Ali Babacan Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu 'na flaş bir çağrıda bulundu. #erkanbaş #canlıyayın #alibabacan #meralakşener #ahmetdavutoğlu #türkiyeişçipartisi #haber #siyaset #haber #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Erkan Baş’tan Ali Babacan Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu’na flaş çağrı! “Hesaplaşacağız!”