Erkan Baş’tan çarpıcı mektup

Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyundaki tartışmalara yönelik bir mektup paylaşan Baş, insanların zihninde oluşan soru işaretlerini kaldırmaya çalıştığını ve kamuoyundaki kaygılar hakkında bilgi vermeyi amaçladığını dile getirdi.

Erkan Baş paylaştığı mektubunda, Saray Rejimi’ne karşı mücadele verilmesi gerektiğinin üzerinde durdu.

“KIŞANAK VE DEMİRTAŞ’A TEŞEKKÜR EDERİM”

Mektubuna bir teşekkür ile başlayan Baş, “Değerli yurttaşlar ve sevgili yoldaşlar, son günlerde Emek ve Özgürlük İttifakı’nın seçim taktikleri ve ittifak partilerinin çalışmaları hakkında süren tartışmaları dikkatle izliyoruz. Özellikle Sayın Gültan Kışanak ve Sayın Selahattin Demirtaş tarafından yapılan yazılı çağrıları da özenle ele alıyoruz. Kendilerine değerli yorumları için teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

“BÜTÜNLÜKLÜ BİR ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ”

Erdoğan’ın oluşturduğu Saray Rejimi’ne karşı halkın, birlik ve beraberlik içerisinde olmasını söyleyen Erkan Baş yaptığı bu açıklamanın, oluşan kaygılar hakkında bilgi vermek amaçlı olduğunu ifade etti.

Baş, “Saray Rejimi’ne karşı mücadele bütünlüklü bir özgürlük mücadelesidir. Bunun bir yanı da cezaevlerindeki tüm siyasi tutsakların özgürlüklerine kavuşmasıdır. Bunu henüz başaramamış olmanın yükü omuzlarımızdayken, hukuksuz biçimde tutsak edilmiş yoldaşlarımızla herhangi bir tartışmaya girmek siyasal kültürümüze ve anlayışımıza aykırıdır. Dolayısıyla bu açıklama asla bir cevap değildir. Tek amacı ilerici kamuoyunu, oluşan kaygılar hakkında bilgilendirmektir. Böyle görülmesini özellikle rica ediyorum” dedi.

“ÜLKEMİZ VE İTTİFAKIN ÇIKARLARI İÇİN”

Ülkenin ve ittifakın çıkarlarını göz önünde bulundurduklarını söyleyen Baş, “Tüm müttefik güçlerimizin bildiği ve gördüğü gibi, Türkiye İşçi Partisi olarak geride kalan dönem boyunca ülkemizin ve Emek ve Özgürlük İttifakı’nın çıkarlarını önceliklendirdik. Şimdiye kadar ileri sürdüğümüz görüşler de hem ülkemizin hem de Emek ve Özgürlük İttifakı’nın çıkarlarını ve toplam kazancını büyüteceğine inandığımız görüşler olmuştur. Bu inanç, sadece kendi gözlemlerimize değil birçok farklı kaynaktan teyit ettiğimiz verilere dayanmaktadır” ifadelerini kullandı.

“AMACIM BİR OYUN BİLE NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU VURGULAMAK”

Sözleri üzerinden provakatif ve kötü niyetli yorumlar yapıldığını vurgulayan Erkan Baş, şu ifadeleri kullandı;

*Somut bir örnek vermek isterim: Geçen gün bir TV programında Şırnak’tan söz etmemin nedeni orada daha önce çok az oyla AKP’ye giden bir vekilliği geri kazanmanın önemini vurgulamaktır.

*Şırnak’ta AKP’nin hak etmediği halde bir vekil kazanmış olması beni de en az HDP’li arkadaşlarımız kadar üzmüş ve o duygunun etkisiyle, bunun bir daha yaşanmaması için örnek vermeye çalışmıştım.

*Amacım bir oyun bile ne kadar önemli olabileceğinin farkında olduğumuzu vurgulamaktı. Çeşitli mecralarda örneklerini gördüğümüz provokatif ve kötü niyetli yorumları ise görmezden gelmeye, düşmanlaştırma politikalarına karşı Kürt ve Türk halklarının kardeşliğini savunmaya, ittifakımızı ve dayanışma hukukumuzu koruyup güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.