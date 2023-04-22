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22 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineErkan Baş'tan coşturan sözler! "Sizin yaptığınız vekillikse biz tillahını yaparız!"

Erkan Baş’tan coşturan sözler! “Sizin yaptığınız vekillikse biz tillahını yaparız!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Erkan Baş’tan coşturan sözler! “Sizin yaptığınız vekillikse biz tillahını yaparız!”

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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