Erkan Baş’tan deprem açıklaması: Tüm kamu kaynakları derhal seferber edilmeli

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin İstanbul İl Örgütü’nde kurulan Deprem Afet Koordinasyon Merkezi’nde son duruma ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Baş, “Şu anda esas olarak arama kurtarma çalışmalarına, bölgedeki yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına odaklanmış durumdayız. Tüm Türkiye’deki parti binalarımız acil ihtiyaç malzemelerinin toplandığı merkezlere dönüştü” dedi.

Dayanışma çağrısında bulunan Erkan Baş, “Bir dayanışma ancak örgütlü olduğunda etkili olabiliyor. Yardımcı olmak isteyen tüm yurttaşlarımızı bireysel hareket etmemeye, kolektif davranmaya çağrıyorum. Öte yandan tüm kamu kaynakları derhal seferber edilmeli. İnşaat şirketlerinin elinde bulunan arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak araçlar hemen kamunun kullanımına bırakılmalıdır. Çevre illerde sağlam olan tüm oteller, sosyal tesisler, yurt ve benzeri binalar, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kullanımına açılmalıdır” diye konuştu.