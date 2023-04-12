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12 Nisan 2023
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Erkan Baş’tan Destici’ye sert yanıt

Alaturka Online
Alaturka Online

BBP lideri Mustafa Destici, katıldığı televizyon programında TİP Genel Başkanı Erkan Baş, için  ‘Adam TİTO artığı, yani Yugoslavya’da bir TİTO rejimi vardı, komünist rejim vardı. Şimdi buradan geçiyorsun Almanya, tamamen sol örgütler içinde, belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun, Türkiye’ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soyadın ne? ‘Jusoviç’ Burada neyi kullanıyorsun? ‘Baş’ı kullanıyorsun” ifadelerini kullanmıştı…

Destici’nin kendisini hedef alan iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Baş, şu ifadeleri kullandı:

Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim. Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir.

*Ajan diye itham edilen Almanya’da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz!

*”Gizleniyor” dediği bilgilere ise herkes kolaylıkla ulaşabilir.

*İlk görselde adıma açılmış Wikipedi sayfasını, ikincisinde ise kaleme aldığım Yaşamak İçin Sosyalizm kitabındaki satırları okuyabilirsiniz. Irkçılık komploculuktur, ırkçılık sahtekarlıktır. Bu da basit bir örneğidir.

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