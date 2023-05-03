Erkan Baş’tan Muharrem İnce’ye çağrı





Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye seslendi.

İnce’ye “Size TİP seçmenleri adına seslenmek istiyorum” diyen Baş “Gelin, yurttaşlara, seçmenlere, samimi, içten bir çağrı yapın. Ayrımlarımızı sonra konuşacağız deyin. Kılıçdaroğlu’na destek isteyin. Bu işi ilk turda bitirelim. Bu zaferde sizin de katkınız olsun. İlk turda bitirelim.” çağrısında bulundu.

“TÜRKİYE TARİHİ BİR SEÇİME GİDİYOR”

Baş çağrısında şunları söyledi:

Sayın Muharrem İnce; Halkımızın, ülkemizin çıkarlarını her şeyin üstünde tutmamız gereken günlerden geçiyoruz. Türkiye, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, tarihi bir seçime gidiyor.

Bu iktidar, Cumhuriyet’in ilerici kazanımlarının, üniversitelerimizin, yargının üzerine bir kabus gibi çöktü. Gençleri okulsuz, okulları bilimsiz bıraktı. İnsanımızı işsiz, tarlaları ekinsiz bıraktı.

Ama şimdi kara bulutlar dağılıyor. Gençlerin heyecanını görüyoruz. Kadınların heyecanını görüyoruz. Bu tek adam rejiminden kurtulmak için umudumuz her geçen gün daha da artıyor.

“BUGÜN DURUM FARKLI”

Sayın Muharrem İnce; Sizinle kişisel hiçbir tanışıklığımız yok. Hiç görüşmedik. Dolayısıyla kişisel bir münakaşamız da hiç olmadı. Bu nedenle rahat ve açık konuşacağım. 2018 seçimlerinde büyük bir ilgi yarattığınızı düşünüyor, ona güveniyorsunuz. Ama bugün durum çok farklı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ı birinci turda yenebilecek bir adayımız var. Benim ülkenin dört bir yanında sokakta gördüğüm, bu aday Kemal Kılıçdaroğlu.

“TARİHE GÜNEŞLİ GÜNLERİN GÖLGESİ OLARAK GEÇMEYİN”

Bugün sokakta gördüğüm TİP’e oy vereceğini söyleyen yüz binlerce kişi 5 yıl önce size oy vermişti. Size onlar adına, TİP seçmenleri adına seslenmek istiyorum. Milyonlarca yurttaşımız heyecanla dolup taşıyor.

Size naçizane bir tavsiyem, bir çağrım var. Ülkemizin kurtuluşu, hepimizden çok daha önemli değil mi? Bugün milyonların hayali sizin kişisel hayallerinizden çok daha değerli, çok daha önemli değil mi? Bunu lütfen unutmayın. Halkın endişesi olmayın. Bu ülkenin gençleri güneşe hasret. Tarihe, güneşli günlerin gölgesi olarak geçmeyin.

“KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK İSTEYİN, BU İŞİ İLK TURDA BİTİRELİM”

Sayın İnce; Bu işi ilk turda bitirebiliriz. Bir seçime kaybetmek için girilmez. Kaybettirmek istiyorsanız da, Kemal Bey’e değil Tayyip Erdoğan’a kaybettirmeyi seçin. Bu sizin en önemli seçiminiz.

Sizin yüzünüzden Türkiye’yi 14 gün daha Tayyip Erdoğan yönetmesin. 14 güne değil, 14 dakikaya bile sabrımız kalmadı. Ama bu ülkenin gençlerine 14 gün daha o karanlık günleri yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Hem de kişisel davası uğruna hiç yok… Bunu yapmayın.

Gelin, yurttaşlara, seçmenlere, samimi, içten bir çağrı yapın. Ayrımlarımızı sonra konuşacağız deyin. Kılıçdaroğlu’na destek isteyin. Bu işi ilk turda bitirelim. Bu zaferde sizin de katkınız olsun. İlk turda bitirelim.