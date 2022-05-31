Erkan Baş’tan Soylu’ya yanıt: ‘Savcılığa gitmişken kendi ifadeni de ver’

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gezi Direnişi’nin 9. yılına ilişkin yaptığı açıklamada “Gezi dünümüz, bugünümüz, geleceğimizdir” dedi. Baş, bugün köprüye Gezi pankartı asmalarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı “Suç duyurusunda bulunacağız” açıklamasına ise “Hazır savcılığa gitmişken, kol kola olduğun çeteler hakkında da ifade vermeni bekliyoruz” şeklinde yanıt verdi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP Milletvekilleri Sera Kadıgil ile Ahmet Şık, Gezi Direnişi’nin 9. yılında İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde pankart astı. Polisin pankartı indirmek istemesiyle gerginlik yaşandı.

Polis müdahalesinden görüntü paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TİP’li milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ve polisleri ödüllendireceğini duyurdu. Erkan Baş, partisinin İstanbul İl Binası’nda açıklamalarda bulunarak, Soylu’ya yanıt verdi.

“HİÇ BEKLEME”

Baş, Soylu’ya cevaben şu ifadeleri kullandı:

* “Seninle de işimiz var Süleyman Soylu. Neymiş, hukuksuzca bizi fiilen engellemeye çalışan polisleri ödüllendirecekmişsin. Bizim hakkımızda suç duyurusunda bulunacakmışsın.

* O polisleri vereceğin ödül ile eve giderken iki kilo zeytinyağı alamayacağını bilir misin sen Süleyman? Sözde cırt cırt sesleriyle başlayan servetini, iç çamaşırının bile parasını yönettiği partiye ödetiyormuş gibi yapıp doldurduğun kasaların, 2010 referandumunda ‘evet’ oyu çıksın diye Pensilvanya’dan gelen paraları yetmeyen Süleyman, her türlü kara para, rüşvet, uyuşturucu çetesi ile kol kola yaşayıp milyonlar kazanan Süleyman, emrindeki memurlara suç işletip bir de devletin parasından iki kilo zeytinyağı alamayacağı ödül dağıtıp kendi reklamını yapıyor, bunu geçiyorum… Beyefendi bizimle ilgili suç duyurusunda bulunacakmış! Hiç bekleme!

“KOL KOLA OLDUĞUN ÇETELERLE İLGİLİ DE İFADE VER”

* Hazır savcılığa gitmişken, kol kola olduğun çeteler hakkında da ifade vermeni bekliyoruz. Mafyadan ayda 10 bin dolar maaş alan milletvekilini de anlatacaktın. Her biriyle ayrı ayrı fotoğraf çektirdiğin suç örgütü liderlerinin hesabını da bir ver hele.

* Sen ancak ödül alınca çalışırsın, ödülünü Saray’dan alırsın. Biz ödülümüzü halktan alıyoruz. Milyonların sesi olmak en büyük ödülümüzdür.

* Gezi’nin 10. yıl dönümünde işlediğin suçların hesabını vermeye başlayacaksın. Ahmet Şık ve gazeteci arkadaşlarımızın Duvar adlı kitabını şimdiden okumaya başla. O senin iddianamendir Süleyman.”

“FETHULLAHÇILARLA AYNI ŞEYİ YAŞAYACAKSINIZ”

“Polis kayıtlarına göre Türkiye’nin 80 ilinde yurttaşlarımızın katıldığı bir büyük direnişi suçmuş gibi göstermeye çalışmak kimin haddine?” ifadelerini kullanan Erkan Baş, “Bunlar kendini ne sanıyorlar? Bugün köprüde o polislere de hatırlattık. Kanun dışı emirleri uygulamak da suçtur. Bakın Fethullahçı polislere… Aynı şeyi yaşayacaksınız. Halka karşı suç işliyorsunuz. Bunun karşısında olacağız. Bir korku imparatorlu yaymaya çalışıyorlar. Devirlerinin bittiğini görüyorlar. Saldırmalarının nedeni korkudur. Her gün yeni bir suç dosyası ortaya çıkan, paralel eğitim yapıları, silahlı gruplar kuran bu siyasileri çok yakında sanık sandalyesinde göreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

CANAN KAFTANCIOĞLU KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Yargıtay’da hapis cezası onan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Silivri Cezaevi’ne götürülmesiyle ilgili Erkan Baş, “Sevgili Canan için verilen bu karar, hukuk tarihine kara bir leke olarak geçti. Aynı, Gezi Davası’nda verilen cezalar gibi. AKP iktidarında adalet kalmamış, yargı bir çetenin elindeki bir araca dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

“GEZİ BU ÜLKENİN GÜVENCESİDİR”

Erkan Baş, Gezi Parkı direnişinin yıl dönümüne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

* “Gezi, bu ülkenin güvencesidir. Halkın umududur. Gezi dünümüz, bugünümüz, geleceğimizdir. Gezi, diktatör bozuntusunun kabusudur. Siyasal İslamcı, patron adamı, doğa düşmanı, kadın düşmanı, genç düşmanı bir çakma diktatöre 9 yıldır kabus yaşatan direnişe selam olsun.

* Selam olsun direnen milyonlara. Selam olsun Kırmızılı Kadına, Duran Adama, çapulculara, Atatürk Kültür Merkezi’ne, POMA’ya, kepçelerin önünde direnen Sırrı Süreyya’ya, Bezmi Alem Camisi imamına, Gezi’nin marjinal beşlisine… Selam olsun direnişi Gezi’den memleketin tüm parklarına yayanlara…

* İstanbul’a, İzmir’e, Ankara’ya, Antalya’ya, Bursa‘ya, Diyarbakır’a, Van’a… ‘Her yer Taksim, her yer direniş’ diye yeri göğü inleten milyonlara. Ve elbette yürekten koskocaman bir dayanışma selamını da uyduruk Gezi davasında tutsak ettiğiniz arkadaşlarımıza yolluyoruz…”

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