Erkek arkadaşı var diye kızını öldüren cani baba tutuklandı!

Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde oturan, pazarda bal ve pekmez satan 4 çocuk babası Harun Yıldız, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma Yıldız ile tartıştı.

Harun Yıldız, daha sonra kızını da yanında alarak kendisine ait hafif ticari araç ile Kargın Mahallesi’ne götürdü. Burada yol kenarında duran Harun Yıldız, araçta kızıyla tartışmaya devam etti.

Tartışmanın büyümesi üzerine Şeyma Yıldız, araçtan inip kaçmaya çalıştı. Harun Yıldız da yanında bulunan tabancasını çıkarıp, kızına iki el ateş ederek öldürdü.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şeyma Yıldız’ın cenazesi ise memleketi Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde toprağa verildi.

Baba Harun Yıldız ise olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede suçunu itiraf ettiği öğrenilen baba Harun Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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