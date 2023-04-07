‘Erkek çocuğa gelinlik giydirildiği’ iddiasına açıklama geldi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, söz konusu videonun sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından yapılan çalışmada, polis ekiplerinin görüntülerin çekildiği yeri tespit ettiği belirtildi.

Merkez Eyyübiye ilçesinde çekilen videodaki kişilerin belediye personeli olmadığı, taş döşeme işinde çalışan taşeronlar olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“KENDİSİNİ İFADE ETMEKTE ZORLANDIĞI ANLAŞILMIŞTIR”

“Çocuk Şube Müdürlüğümüzce videodaki mağdurun kimlik tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, mağdurun M.T. (23) olduğu, zihinsel engelinin bulunduğu ve kendisini ifade etmekte zorlandığı anlaşılmıştır. Mağdurun gelinliği yerde bulduğu ve giydiği, daha sonra videodaki işçilerin söylemlerine istinaden gelinliği çıkardığı, gelinliğin altında bulunan kıyafetleriyle eve gittiği ve çocuk gelin haberinin asılsız olduğu tespit edilmiştir. Mağdur şahıs işlemleri akabinde ailesine teslim edilmiştir.”

Açıklamada, mağdurun görüntülerini paylaşan kişiler hakkında “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi” suçundan işlem başlatıldığı bildirildi. (AA)