Kuruluş Osman dizisinde geçen Erlik Han ile ilgili bilgileri sayfamızda sizler için derledik. Erlik Han kimdir? sorusunun yanıtını ve Erlik Han’ın hikayesine yazımızın detaylarından ulaşabilirsiniz.

Erlik Han kimdir? Erlik Han’ın hikayesi nedir? soruları, Kuruluş Osman dizisinde geçen bir bölüm nedeniyle merak edilmeye başlandı. Dizide Moğol komutan Balgay’ın “Şimdi sana Osman’ı veriyorum Erlik Han” sözleri izleyicileri meraklandırdı. İşte Erlik Han ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

ERLİK HAN KİMDİR, HİKAYESİ NEDİR?

Erlik Han, Türk ve Altay mitolojisinde kötülük yapan Tanrı ruhu olduğuna inanılır. Erlik Han Gök Tanrı’nın oğlu ve eski Türklerin inancı Tengricilikte yeraltı aleminin efendisidir. (Yerlik/Erlik de denir). Moğollar ise Erleg veya Yerleg derler. Macar mitolojisindeki Ördög ile eşdeğerdir Ülgen’in oğludur ve Tengri’nin yeğeni ve Kayra Han’ın torunudur.

Altayların bir yaradılış efsanesine göre Erlik Han, dünyanın yaradılışında Tengri’ye karşı fenalık yapmış ve Tengri onu ceza olarak yeraltı âleminin efendisi yapmıştır. Erlik Han, yeraltı Âleminin en alt katında yeşil demirden bir sarayda, gümüşten bir tahtın üzerinde oturur. Orada kendine koyu kırmızı parlayan ve çok az ışık veren bir güneş yaratmıştır. Emirinde dokuz semerli boğası vardır.

Erlik Han lanetlenmiştir, Tanrı (Ülgen) ve yarattığı karada dokuz dallı çam ağacının dokuz dalından kendi halkını türetir. Erlik bu halk benim olsun der tanrıya.tanrı da ona git kendi halkını kendin bul deyip Erlik’i geri çevirir. Tanrının halkının bu ağacın yalnız doğuya bakan 5 dalından istifade etmelerine izin verilmiştir. Kalan dört dal yasaklamıştır. Erlik gidip bu halkı baştan çıkarır.