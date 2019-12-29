Erling Braut Haaland Borussia Dortmund’da

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Avrupa devlerinin de istediği ve özellik Manchester United’ın görüşmeler yürüttüğü Erling Braut Haaland’ı kaptı! Alman ekibi, transfer için Salzburg’a serbest kalma maddesi olan 20 milyon Euro ödedi.

Bu sezon Avusturya Ligi’nde RB Salzburg ile çıktığı 14 maçta 16 gol atıp, 6 asist yapan Haaland, Şampiyonlar Ligi’nde de durmadı! Devler Ligi’nde forma giydiği 6 maçta 8 gol atıp, 1 asist yapma başarısı gösteren Norveçli golcü, tüm devleri peşinden koşturdu.

21 Temmuz 2000 doğumlu 19 yaşındaki forvet, Dortmund ile 30 Haziran 2024’e kadar sözleşme imzaladı.

İmza sonrasında resmi siteye açıklamada bulunan Haaland, “Teknik direktör Lucien Favre ve kulübün CEO’su Hans-Joachim Watzke ile uzun görüşmeler yaptım. 80 binden fazla taraftarın önünde, Dortmund forması giymek istediğime karar verdim. Taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Norveçli oyuncu 3 Ocak’ta takıma katılacak ve 4 Ocak’ta başlayacak İspanya kampına katılacak.