Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan Erdoğan açıklaması

Son dönemde Türkiye ile Ermenistan arasında oluşan yumuşama ile ilgili olarak Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

Karşılıklı olarak gerilimi yumuşatma adımlarının atıldığı Ankara ve Erivan hattında yeni bir gelişme yaşandı… Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, düzenlenen sanal basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olası görüşmenin detaylarını paylaştı.

Erdoğan ile görüşme ile ilgili bir mutabakat olmadığını dile getiren Paşinyan, “Eğer özel temsilciler arasındaki görüşmeler başarılı geçer ve süreç o noktaya kadar olgunlaşırsa, üst düzey ve en üst düzey seviyelerde görüşmeler de onu takip eder” dedi.

“KESİN GÖRÜŞÜLECEK”

Süreci başarılı olması durumunda görüşmenin “kesin” gerçekleşeceğinin altını çizen Paşinyan özel temsilciler arasındaki görüşmelerin tarihinin de henüz netleşmediğini dile getirdi. Paşinyan, “Bu süreç bir, iki ya da üç görüşmede çözülemez daha uzun sürer ve kimse büyük beklentiye kapılmamalı” ifadesini kullandı.

1915 olaylarının tanınmasının ilişkilerin normalleşmesi için bir önkoşul olmadığını vurgulayan Paşinyan, “Ermenistan tarafı, istisnasız olarak ön koşul olmadan Türkiye’yle ilişkilerin normalleşmesine hazır. Dolayısıyla diplomatik ilişkilerin normalleşmesi ve sınırların açılması için Ermeni Soykırımı’nı tanımaları bir ön koşul değil” dedi.

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