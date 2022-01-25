Ermenistan Başbakanı: Türkiye ile fırsatı kaçırmak mantıksız olur

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, son dönemde normalleşme sürecine giren Türkiye-Ermenistan ilişkileri ile konuştu.

Sozcu.com.tr

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün gece Facebook üzerinden yaptığı sanal basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Paşinyan, Ankara ile müzakerelerin devam etmesi için Türkiye’nin davet etmesi durumunda Antalya Diplomasi Forumu’na katılacaklarını söyledi. Paşinyan, “Özel temsilciler zaten görüşmeye devam ediyor. Müzakerelerin devam etmesi için Ermenistan’ın Antalya’daki diplomatik foruma katılması olası. İletişimi devam ettirmek için fırsatı bu fırsatı kaçırmak mantıksızlık olur” dedi.

Paşinyan ayrıca iki ülke arasındaki normalleşme sürecini Rusya, AB, ABD ve bölgedeki diğer ülkelerin de desteklediğini söyledi.

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