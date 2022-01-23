Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, istifa ettiğini duyurdu.

Başbakan Nikol Paşinyan ile yaşadığı gerilimler ve sürekli muhalefetle dirsek temasında bulunan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, yaptığı yazılı açıklamada baskılar nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

İÇ VE DIŞ POLİTİKAYA DİKKAT ÇEKTİ

İç ve dış politikada etkin rol alma konusunda yeterli araçlara sahip olmadığını aktaran Sarkisyan, “Bu önemli kararı alırken yeni cumhurbaşkanlığı kurumunun dış politikayı, ekonomiyi, yatırım politikasını, diaspora ile ilişkileri etkilemek için araçlara, fırsatlara sahip olacağı ve ayrıca ülkedeki ulusal çıkarları teşvik edeceği teklifinden yola çıktım” dedi.

“NEDEN O ANDA İSTİFA ETMEDİN?”

Neden ilk döneminde istifa etmediğine dair gelebilecek sorulara da cevap veren Sarkisyan, “Soru şu olabilir, neden o anda istifa etmedim. Cevap açık, Cumhurbaşkanı olarak üstlendiğim sorumluluk nedeniyle. Son derece olumsuz sonuçlara yol açabilecek iç bölünmenin, muhtemel çatışmaların daha da derinleşmesini önlemek için elimden gelen her şeyi yapmak zorunda kaldım. Güçlü ve istikrarlı bir devlet inşa etmek için uluslararası siyasi ve ekonomik potansiyelimi kullanmak için uzun yıllar süren çalışmalarım boyunca kazandığım prestiji ve bağlantıları kullanmaya çalıştım” dedi.

HEDEF ALIDIM

“Cumhurbaşkanının ülkesine yardım etmek için anayasal bir aracı olmadığı bir gerçek” ifadelerini kullanan Sarkisyan, “Cumhurbaşkanı ve ailesinin çeşitli siyasi gruplar tarafından hedef alındığı bir gerçek” diyerek baskı altında olduğunu itiraf etti. Sarkisyan, “Uzun uzun düşündükten sonra yaklaşık dört yıl aktif olarak çalıştıktan sonra Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmeye karar verdim” dedi.

PAŞİNYAN’A TEŞEKKÜR ETMEDİ

Sarkisyan açıklamasının sonunda Ermeni halkına, Ermenistan ordusuna, ölen Ermeni askerlerinin ailelerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederken, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve diğer siyasilere teşekkür etmedi.

SARKİSYAN 2018’DE GÖREVE GELMİŞTİ

Ulusal Meclis’te yapılan oylamada oyların yüzde 90’ını alarak 2018 Nisan’da cumhurbaşkanlığı görevine gelen Sarkisyan, görev süresinin bitimine 3 yıl kala istifa etti.

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